Antalya’da uluslar arası göçmen operasyonu gerçekleştirildi

Kaş'ın Kalkan bölgesi açıklarında Kamerun bayraklı süratli tekneye şok operasyon düzenlendi.GÖZALTINA ALINDILARTekne içerisinde bulunan A.G. ve A.Z. isimli Kırgızistan uyruklu şahıslar yakalanarak düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Kamerun bayraklı sürat teknesi ve litrelerce yakıta el konuldu.Yetkililer "Mavi Vatan"ı korumak için gece gündüz görev yapan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından, denizlerimizde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir." diyerek göçmen kaçakçılığına izin vermeyeceklerini söyledi.