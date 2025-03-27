Vandallık sosyal medyada...Ünlüleri boykot ediyorlar, yakın arkadaşlarını çıkarıyorlar

Sosyal medya fenomenleri son zamanlarda baskı altında. Gündemdeki siyasi meseleler hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ve gündemden uzak olan fenomenler, muhalif kesim tarafından sosyal medya mecralarında hedef gösteriliyor. Özgür Özel'in çağrısıyla protestocular boykot ettikleri yerli ve milli markaların ardından sosyal medyada bu sefer ünlüleri boykot ediyor. Fenomenlerin maruz kaldığı karalama kampanyası dışında vatandaşlar da kendi aralarında ayrışma ve sürtüşme yaşıyor ve küskünlükler meydana geliyor. Boykot listesi ve sokağa çağırma paylaşımı yapmayan fenomenler, vandallar tarafından adeta hedef tahtası haline getiriliyor. Muhalif kesim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hedef gösterilen bir kahve markasında kahve içenlere protestolar sırasında ağır hakaretlerde bulunuyor, sokağa çağırmayan ve apolitik olan sanatçıları da sektörden silmeyi amaçlıyor. CHP'lilerin linç politikasına sert tepki:Öte yandan, Türkiye'de vücut geliştirme ve fitness deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Okan Belovacıklı linç kampanyasına dahil olan isimlerden biri. Yolsuzluk nedeniyle tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermediği için sosyal medyada CHP'liler tarafından başlatılan linç kampanyası hakkında Belovacıklı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'lilerin linç kültürüne tepki göstererek, 'Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım, bunu bilin.' ifadelerini kullandı.