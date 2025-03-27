Bakan Tunç'tan soruşturmalarla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda düzenlenen basın toplantısında, son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Tunç'un açıklamaları:Bugün kamuoyunun gündeminde yer alan güncel soruşturmalara ilişkin yargı bağımsızlığına riayet ederek bazı değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.Anayasamızın 2. Maddesi'ne göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Adaletin tesisi için şart tarafsız ve bağımsız bir yargının olmasıdır. Anayasa 10. Madde'ye göre herkes kanun önünde eşittir. Hiç kimseye imtiyaz tanınamaz.Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir veremez, genelge gönderemez. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.Temel hak ve özgürlükler her alanda güçlendirilmiş, siyasal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmıştır.Geçen hafta aralarında İBB Başkanı'nın da bulunduğu 106 şüpheliyi kapsayan iki ayrı soruşturma başlatılmıştır. Terör soruşturmasında 7 şüpheli bulunmakta olup bu kişiler hakkında terör örgütüne yardım iddiası yer almaktadır. 3 şüpheli tutuklu, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer soruşturmada ise çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarının işlendiği iddiası yer almıştır. Bu soruşturmada 48 şüpheli tutuklanmıştır. Her iki soruşturmada 51 kişi tutuklandı.Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri başladığı andan itibaren bazı çevreler içeriği bilmeden, iddia ve savunmaları görmeden soruşturmayı siyasi saiklerle yapılan bir soruşturma gibi göstermeye çalışmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı sınırlarını aşan ithamlarda bulunmuşlardır. Soruşturmayı Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Bunları kesinlikle reddediyoruz. Soruşturma tamamen bağımsız, adli makamlar tarafından yürütülmektedir. Bu iddialar sonrası bir soruşturma başlatılmaması düşünülemez.Suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargı makamlarıdır. Soruşturmanın yapılmamasını beklemek, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Savunma yapmak herkes için bir haktır, aynı zamanda bir zorunluluktur. Soruşturmanın gizliliği ortadan kalktığında maddi gerçek tüm delilleri ile açıklığa kavuşturulacak ve sonuç kamuoyu tarafından şeffaf şekilde görülecektir. Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenmek gerekmektedir. Hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Adaletin tam ve eksiksiz tecellisi için süreci sükunetle takip etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.Geçen hafta aralarında İBB Başkanı'nın da bulunduğu 106 şüpheliyi kapsayan iki ayrı soruşturma başlatılmıştır. Terör soruşturmasında 7 şüpheli bulunmakta olup bu kişiler hakkında terör örgütüne yardım iddiası yer almaktadır. 3 şüpheli tutuklu, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer soruşturmada ise çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarının işlendiği iddiası yer almıştır. Bu soruşturmada 48 şüpheli tutuklanmıştır.Türkiye'ye yönelik ön yargılı tutumları kabul etmiyoruz. Kaldı ki bu açıklamaların yapıldığı ülkelerde birçok siyasetçi ve devlet yöneticisinin adli soruşturma ve kovuşturmalara tabi tutuldukları da hepinizin malumudur. Özellikle Avrupalı dostlarımızın bu konuda sağduyulu yaklaşım göstermeleri saygının gereğidir. Türkiye küresel çapta da demokratik değerleri savunan bir ülkedir. Bölgesel krizlerde barışçıl çözümler arayan, insan haklarını küresel olarak savunan güçlü bir aktördür. Bizler özgürlükleri koruyarak yolumuza devam edeceğiz.