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Beyaz Gazete
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Kocaeli - TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Ekleme: 26.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:28 / Editör: Atilla Özbir
Kocaeli - TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı
Kaza, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 4 TIR birbirine girdi. Kazada 1 TIR şoförü yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli - TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı

Kocaeli - TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı