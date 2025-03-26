İBB’deki rüşvet çarkı 2019’da Ekrem İmamoğlu ile başladı! 'Tasarım bedeli kılıfı altında...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.Medya, reklam ve organizasyon sektöründen çok sayıda ismin de tutuklandığı soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, İBB'deki rüşvet çarkının 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra başladığını ortaya koydu.İmamoğlu'yla birlikte yolsuzluktan tutuklanan 48 şüpheli arasında yer alan Panofecct Medya A.Ş. sahibi Eyüp Subaşı'nın ağabeyi Osman Subaşı ve reklamcı İsmail Yırtıcı 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.Osman Subaşı, '2019 belediye seçimlerine kadar kardeşimle birlikteydik. 2020'de aldığımız metro ve dijital pano işini bizden alarak 15 gün tuttuktan sonra İlbak Holding bünyesine 3 yıllığına verdiler' dedi.2019'dan önce reklam izinleri talebi süreçlerini belediyenin kentsel tasarım müdürlüğünün yönettiğini ve gerekli vergileri yatırdıktan sonra izin almada herhangi bir problem yaşanmadığını aktaran Subaşı, 'İmamoğlu başkan seçildikten sonra bu süreç değişti.İzin alma işlemleri zorlaştı ve bizim gibi şirketlerden izin karşılığı para talep edildi. Belediye, yasa, yönetmelik dinlemeden kendi kafasına göre ihtiyari olarak keyfi uygulamalaryapmaktadır' ifadelerini kullandı.Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Eyüp Subaşı'nın ağabeyi olan reklamcı Osman Subaşı: '2019'a kadar vergimizi yatırıp reklam izinlerinde sorun yaşamıyorduk.İmamoğlu seçilince işleri zorlaştırdılar ve izin karşılığı para talep edildi. Yasa dinlemeden keyfi uygulamalarla karşılaştık.'UNIQ Medya sahibi İsmail Yırtıcı: 'Yönetmelik değişti ve izinler Kültür A.Ş'den verilmeye başlandı. Bizden gayri resmi ücret talep etmeye başladılar.Bunu da kılıfına uydurmak için grafik bedeli gibi farazi sözleşmeler imzalattılar. Bu işleri yapan İBB'deki daire başkanları tutuklandı.'Bir diğer tanık olan Uniq Medya Mimarlık A.Ş. patronu İsmail Yırtıcı ise, 'Yönetim değişince reklam mecraları ile ilgili izinleri Kültür A.Ş. üzerinden vermeye başladılar. Söz konusu izinler için 2019'dan sonra bizden gayri resmi ücret talep edildi.Fakat bunu yönetmeliğe uygun hale getirmek için şirketlerle tasarım bedeli, grafik bedeli gibi farazi sözleşmeler imzalayarak ve bizim gibi şirketlere fatura kesmek suretiyle bu bedelleri bizden tahsil ettiler' dedi.İstanbul'un caddelerinde yönetmeliğe aykırı yani kaçak birçok reklam uygulaması mevcut olduğunu aktaran Yırtıcı, bu işleri soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Emlak İstimlak Daire Başkanı Kaan Sürmegöz ve Reklam Yönetim Müdürü olan Adem Tuncay'ın beraber yürüttüğünü aktardı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.