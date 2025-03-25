Grev çağrısı yapan Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'nin halkı sokağa döktüğü olaylar devam ediyor.Bu kapsamda üniversite öğrencileri, akademik boykot çağrısında bulundu.Öğrencilere destek ise Eğitim-Sen'den geldi.Sendika da grev çağrısı yaptı.Kanuni grev şartları gerçekleşmeden yapılan bu çağrı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Savcılık, resen soruşturma başlattı.Savcılıktan yapılan açıklamada, 'Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.Eğitim-Sen, grev çağrısını, 'Üniversite Öğrencilerinin Haklı Mücadelesine Destek Veriyoruz! Eğitim Sen üyesi Öğretim Elemanları 25 Mart Salı Günü İş Bırakıyor! Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız! Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak 'İnsan Toplum Doğa yararına bir Üniversite!' talebiyle 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmiyoruz!' ifadeleri ile yapmıştı.