CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresine seçimlerine hile karıştırdığı ve seçim kanununa muhalefet suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.Soruşturmayı başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İnan Güney "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdı.CHP'nin Kasım 2023'teki olağanüstü kurultayında delegelere para dağıtıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken bu iddiaları kanıtlayacak bir ses kaydı yayınlandı.DELEGE PAZARLIĞI KAYITLARA YANSIDISosyal medyaya yansıyan ses kaydına göre, CHP İstanbul İl Kongresi öncesi CHP İl Başkanı Özgür Çelik için para karşılığında oy kullanılması için delegeler ile pazarlık yapıldığı görüldü.Söz konusu ses kaydında Özgür Çelik adına rüşvet pazarlığı yapan isimlerin Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ile Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş (tutuklu) ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir olduğu belirlendi.SES KAYDINI CHP'Lİ İSİM SAVCILIĞA VERDİ İDDİASIPara karşılığında yapılan oy pazarlığını belgeleyen ses kaydını, CHP'li bir isim savcılığa teslim ettiği iddia edildi. CHP eski parti meclisi üyesi olan isim; Beykoz delegesi olan iki isim ile Özgür Çelik'e oy verilmesi için 150 bin ila 300 bin lira karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığını ve bunun ses kaydının elinde olduğunu belirterek ilgili ses kaydını savcılığa teslim ettiği öğrenildi.SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞIRILDIBunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in CHP İstanbul İl Kongresine seçimlerine hile karıştırdığı gerekçesiyle seçim kanununa muhalefet suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Güney'in önümüzdeki günlerde savcılığa ifade vermesi bekleniyor.CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI: ÖN ALMA HAMLESİ...Cumhriyet Halk Partisi 6 Nisan tarihinde Olağanüstü Kurultay kararı aldı. Özgür Özel, delegeleri sandığa davet ederken söz konusu hamle kurultaya yönelik 'şaibe' iddiaları için ön alma hamlesi olarak yorumlandı.Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, CHP delegelerini sandığa davet etti. CHP Genel Başkanı Özel, "6 Nisan günü CHP'nin Genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bir süreçte onların yeniden yetkilendirilmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine davet ediyorum." dedi.'ŞAİBE İDDİALARI'Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakıldığı ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddia edilmişti.