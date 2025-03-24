İşte adım adım yolsuzluk şebekesi! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk dosyasında kim ne yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik tedbiri alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İmamoğlu ve beraberindeki şüphelilerin yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade almak üzere Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 30 Savcı, Terör Suçlar Soruşturma Bürosundan ise 4 Savcı görevlendirildi.İmamoğlu'nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yanıtsız kalan bulgular ve konu başlıklarının detayları özetle şöyle:MASAK RAPORU VE 25 TANIK İFADESİİBB ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu çıkar amaçlı bir organize suç örgütünün varlığı belirlenirken, bu suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin bulgular tespit edildi. Suç örgütü yapısı ve faaliyetleri, MASAK raporları, teknik takip ve baz karşılaştırmaları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ile toplamda 25 tanığın ifadeleri gibi bir dizi delillerle ortaya konuldu.RÜŞVET ALIP VERDİLERSuçtan gelir elde eden çıkar amaçlı suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticilerinin ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve rüşvet verme, irtikap, suçtan elde edilen geliri naylon faturalar ve paravan şirketler üzerinden aklama ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık gibi suçları işlediği belirlendi.KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRDİLERYine bu örgütün suç gelirlerini örgütün amaçları doğrultusunda kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, KVKK'ya aykırı olarak kullanma ve yayma, sebepsiz zenginleşme ile kaynağı belli olmayan mal edinip vergi usul kanununa muhalefet etme gibi eylemlere karıştığı tespit edildi.DELİLLER VE TANIK İFADELERİMASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve vergi denetim raporu gibi maddi deliller ile bunları teyit eden tapu kayıtları, hts ve baz çakıştırmaları soruşturmanın esasını oluşturdu. Toplamda 25'e varan tanık ifadeleri ise suç örgütü üyeleri arasındaki ilişkilerin anlamlandırılmasına katkı sağladı. Soruşturma, gizli tanık ifadelerine dayandırılmamış; toplamda 25'i bulan tanıklardan yalnızca birkaçının gizli tanık niteliğinde olduğu, tüm tanıklarının tamamına yakınının örgüt yöneticilerine çok yakın İBB çalışanları veya bu kimselerle yakın ilişki içerisindeki kimseler oldukları anlaşıldı.PROFESYONEL YARDIMLA KAÇTILARBu arada gerçekleştirilen birinci dalga operasyonda hedef şahıslardan 9'unun firar ettikleri, bu şahısların bir kısmının oldukça profesyonel ve sofistike yöntemlerle yardım alarak kaçırıldıkları tespit edildi.TELEFONUNU TESLİM ETMEDİÖrgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun şahsi cep telefonunu adli makamlara teslim etmemesi, bunun yerine danışmanına ait ve İBB üzerine kayıtlı bir telefonu kendi telefonu gibi adli makamlara sunması, operasyon sırasında şahsi telefonunu yanında bulundurmaması, arama esnasında da telefonunun evde çıkmamasından delilleri karartma yönünde bir çabasının olduğu değerlendirilmiştir.20 DAKİKA NEDEN BEKLETTİ?Konuta gözaltı ve arama talimatı ile gelen kolluk kuvvetlerinin güvenlik görevlileri tarafından 20 dakika civarında bizzat İmamoğlu'nun talimatı ile engellendiği ve bu esnada başkaca delillerin karartılmış olabileceği üzerinde duruluyor.İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİYolsuzluk soruşturmalarından birisi 2019 yılında CHP İstanbul İl Binasının satın alınma sürecine ilişkin bir soruşturmanın derinleştirilmesi, diğeri ise İBB'nin açık hava reklam mecralarındaki usulsüzlüklere dair 2021 yılından gelen bir soruşturmanın genişletilmesine dayandırılmış olup halihazırda bu soruşturmalar birleştirilmiştir.ÖRGÜT YAPISI NASIL ŞEKİLLENDİ?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri olarak nitelendirildiği soruşturmada örgüt yapısı içinde örgüt yöneticileri olarak 'Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Genel Müdürü Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız ve İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz' adı 'örgüt yöneticisi' olarak geçti. Fatih Keleşle bağlantılı olan Adem Soytekin ile Ali Nuhoğlu ve Murat Ongun ile bağlantılı Hüseyin Köksal ile Emrah Bağdatlı örgütün kasası olarak belirlendi. Soruşturmada Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise örgüt üyesi olarak geçiyor.İMAMOĞLU İLE DOĞRUDAN İRTİBATLILARÖrgütün dört kasasının Ekrem İmamoğlu ile doğrudan irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve örgüte yüklü miktarda menfaat sağladıkları, hesaplarında olağanüstü şekilde yüklü nakit bulundurdukları veya yüklü para transferleri gerçekleştirdikleri, bankalardan çektikleri nakit paraları örgütün amaçları doğrultusunda bilinen-bilinmeyen cihetlere aktardıkları öğrenildi.ÖRGÜT FAALİYETLERİ NELER?Çıkar amaçlı suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu, diğer örgüt yöneticileri ve üyelerinin faaliyetleri ise şöyle sıralanıyor:*Adrese teslim usulsüz ihaleler organize ederek ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararı oluşturma,*Yine kağıt üzerinde, gerçekleşmeyen ihaleler düzenleyerek ihaleye fesat karıştırmak ve dolandırıcılık faaliyetinde bulunma,*Rüşvet alma, rüşvet verme ve irtikap ile bu suçlardan gelir elde etme,*İBB'den ihale alan firmaların hak edişlerinin ödenmesi karşılığında rüşvet alma,*İmara aykırı yapılara iskan verme karşılığı örgüt adına rüşvet toplama*İmar planlaması dahilindeki arazileri bazı işadamlarına aldırarak örgüte maddi menfaat sağlama,*Suçtan elde edilen geliri naylon faturalar ve paravan şirketler üzerinden aklama,*Suçtan elde edilen paraları suç örgütüne aktarma,*Suç gelirlerini örgütün amaçları doğrultusunda kullanma,*Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, KVKK'ya aykırı olarak kullanma ve yayma,*Sebepsiz zenginleşme ile kaynağı belli olmayan mal edinip vergi usul kanununa muhalefet etme*Suç örgütü lideri ve örgüt çıkarları doğrultusunda kamuoyu oluşturmak üzere gazetecilere, influencerlara maddi menfaat sağlamakPARA SAYMA SÜRECİNİ BİZZAT YÖNETTİİmamoğlu CHP İstanbul İl Binası alım sürecinden haberinin olmadığını açıklamıştı. Yapılan araştırmada para sayma görüntülerindeki süreci bizzat yönettiği belirlendi. Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL, Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL'nin para kulelerinin oluşturulduğu avukatlık ofisine taşındığı tespit edildi. Örgüt üyeleri Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş sürece bizzat nezaret etti ve para kuleleri oluşturulurken Ekrem İmamoğlu ile her iki ismin de 3'er kez telefonla görüştüğü belirlendi.50 MİLYON TL'LİK VİLLASI OLAN ŞİRKET 15 MİLYON TL'YE DEVREDİLDİNisan 2021'de Ali Nuhoğlu tarafından 50 bin TL sermaye ile kurulan Güllüce Tarım A.Ş., Emirgan'da 3 villa 32 milyon TL bedelle aldı. Başkan hiçbir faaliyet göstermeyen şirketin sermayesi para transferleri ile birlikte Mart 2024'te 46 milyon 800 bin TL'ye çıkarıldı. Daha sonra Güllüce Tarım A.Ş. İmamoğlu'nun şirketi İmamoğlu A. Ş.'ye 15 milyon TL'ye devredildi. Şirketin devredildiği sırada 46,8 milyon TL sermayesi, 50 milyon liralık 3 villası bulunuyordu.ŞİRKETİ DEVRETTİ 199.5 MİLYON TL'Yİ KAPTIŞirketi düşük bedelle İmamoğlu'na devretmesi karşılığı Ali Nuhoğlu bu süreçte İstcon A.Ş. adlı şirketi üzerinden KİPTAŞ ile 2,1 milyar TL'lik sözleşme imzalayıp, 199,5 milyon TL ödeme aldı.PARALAR İMAMOĞLU A.Ş.'YESuç örgütü faaliyetleri kapsamında İBB şirketlerinden hak ediş alan çeşitli şirketler, ödemelerin bir kısmı ile İmamoğlu inşaattan yer satın aldığı, İmamoğlu'na yakın isimlerin aracılığıyla İmamoğlu A.Ş.'ye ödemeler yaptıkları belirlendi. Kültür A.Ş'den 193 milyon TL ödeme alan BVA firması sahibi Murat Kapki'nin, ödemenin yapılmasının ardından İmamoğlu İnşaat'a 'daire parası' adı altında 50 milyon TL para transferi yaptığı tespit edildi.GİZLİ KASA SOYTEKİNÖrgütün gizli kasalarından biri olan Adem Soytekin, İmamoğlu İnşaat'ta kalfa olarak görev yapıyordu. Üzerine kayıtlı şirketlere ihale ve doğrudan temin yoluyla çok sayıda iş verildi. Kaynağı belirsiz paralarla çok sayıda gayrimenkul aldığı ve sattığı MASAK raporu, tanik beyanları, HTS kayıtları ile delillendirildi. Şahsi hesabı ve şirket hesaplarında 600 milyon TL bulunduğu tespit edildi. 2020-2024 yılları arasında hesaplarına 1,25 milyar TL para geldiği ve bunu çeşitli şirketlere dağıttığı belirlendi.Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat'ın 8 taşınmazını bedelsiz biçimde Soytekin'in şirketine devretti. Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren bir inşaat şirketi ruhsat ve iskan almak için İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in sahibi olduğu Asoy İnşaat'a dönemin belediye başkan yardımcısı Murat Çalık'ın yönlendirmesiyle 13 adet daireyi bilabedel devrettiği tespit edildi.ONGUN 20 ŞİRKETİN 170 İHALE EVRAKINDA SAHTECİLİK YAPTIÖrgüt yöneticisi Muran Ongun'un ise Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden suç geliri elde ettiği belirlendi. Suç geliri elde ederken Medya A.Ş. yöneticisi Barış Kılıç, çocukluk artadaşı Emrah Bağdatlı, çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş, reklamcı Hüseyin Köksal üzerinden hareket ettiği belirlendi. Barış Kılıç gerçek ve naylon ihale organizasyonu yaptı. Emrah Bağdatlı ise ihalelere girecek firmaları, ihale sonuçlarını, naylon fatura kesecek şirketleri organize ederek, para toplama süreçleri ve nakit akışını idare etti. Ongun'un organize ettiği yapının 20 şirkete ait 170 ihale evrakında sahtecilik yaptığı ortaya çıktı.GAZETECİLERE PARA DAĞITTIOngun'un çeşitli gazete ve televizyonlarda kadrolu gazeteciler, serbest çalışan gazeteciler ve influencerlar üzerinden bir ağ kurduğu, bu isimlere elden zarf içinde paralar verildiği belirlendi. Para dağıtımınıH eski kameraman Emrah Bağdatlı üzerinden yapıldığı. Bağdatlı'nın yurt dışına kaçmadan önce Murat Ongun ile yoğun telefon trafiğine girdiği dijital verilerle tespit edildi.RÜŞVET VERMEYEN AVM'YE 197 MİLYON TL CEZASuç örgütüne rüşvet vermeyi reddeden firma sahiplerinin tehdit edildiği, bu şirketlere astronomik cezalar uygulandığı belirlendi. Bakırköy Belediyesi'nce Capacity AVM'nin sahibinden otopark işletmesinin istendiği, reddedilince rüşvet talep edildiği, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın devreye girdiği, onun adamı Süleyman Atik tarafından istenen rüşvet tutarının 3 milyon eurodan 5 milyon euroya çıkartıldığı, AVM sahibinin 'Geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz?' şeklinde tehditler savrulduğu, neticede Capacity AVM'ye 197 milyon lira para cezası kesildiği, tanık beyanları, hts kayıtları ile tespit edildi.68 MİLYARLIK İKİNCİ YOLSUZLUK DOSYASI2021 tarihinde Sedat Kapudağı adlı müştekinin ihbarı ile başlayan ikinci yolsuzluk dosyasında ise iddiaların araştırılması, gerekli soruşturma izinlerinin alınması sonrası 68 milyar lirayı bulan bir yolsuzluk dosyası ortaya çıktı. Örgütün açık hava reklam sektörüne ilişkin Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. ihalelerinde yolsuzluk yaptığı ve toplam tutarın 68 milyar lirayı bulduğu belirlendi.