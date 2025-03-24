İmamoğlu protestocuları, Şehzade Camii'ndeki mezarlıklara saldırdı

CHP'nin yolsuzlukları gün yüzüne çıktı.İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklandı.İmamoğlu'nun ayrıca görevden alındığı gelişmenin ardından CHP'lilerin adresi yine Saraçhane'ydi.CHP'lilerin İmamoğlu protestosunda yine saygısızlık, polise saldırı ve provokasyon vardı.Bir grup provokasyoncu ise Saraçhane'deki Şehzade Camii'nin haziresindeki tarihi mezarları hedef aldı.Vandallar yüzlerce yıllık mezar taşlarını kırdı, paramparça etti. Parçalanan mezar taşlarının son hali sosyal medyaya yansıdı.Görüntü ve yaşananlar büyük tepki çekti.