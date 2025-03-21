WhatsApp Web tasarımı değişiyor: Yeni arayüzden ilk görüntüler geldi

WhatsApp, Android ve iOS uygulamalarına ek olarak kullanıcıların uygulamayı bilgisayarları üzerinden de kullanabileceği bir Web uygulaması sunuyor. Ancak WhatsApp Web, kullanıma sunulduğu günden bu yana çeşitli değişikliklere uğrasa da tasarımına, yapılan küçük değişiklikler dışında fazla dokunulmamıştı.WhatsApp'a gelecek yeni özellikleri önceden açığa çıkarmasıyla bilinen WABetaInfo, WhatsApp Web'in üzerinde çalışılan yeni tasarımının ekran görüntüsünü paylaştı.Yeni arayüzde kullanıcılar; Sohbetler, Durum, Kanallar, Topluluklar, Arşiv ve Yıldızlı Mesajlar gibi farklı bölümler arasında tek tıklamayla geçiş yapabilecek. Sadeleştirilmiş tasarım dili ve koyu tonlardaki renk geçişleriyle dikkat çeken yeni güncelleme, önceki koyu mavi tonların yerini daha derin ve okunabilirliği artıran renklere bırakıyor.Beta sürecinde olumlu geri dönüşler alan tasarım, global çapta kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Yeni arayüzle birlikte WhatsApp, sadece mobilde değil, web tarafında da kullanıcı dostu ve trendlerle uyumlu bir deneyim sunmayı hedefliyor.WhatsApp Web'in yeni tasarımı şu anda beta aşamasında. Genel kullanıma ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.