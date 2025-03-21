Dolandırıcılara operasyon: 34 kişiyi dolandıran şebeke emniyetten kaçamadı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şubesi ekiplerinin uzun süredir fiziki ve teknik takibi ile yürüttüğü çalışma sonunda sosyal medya platformları üzerinden yatırım yaparak kâr etme vaadiyle ve kapora yöntemiyle dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi.Aralarında Adana, Mersin, Ankara, İstanbul ve Giresun illerinin bulunduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan incelemede şüphelilerin (17) ilde (34) kişiyi yaklaşık 8 milyon TL dolandırdığı ve elde ettikleri parayı kripto varlıklar üzerinden kaybetmeye çalıştıkları tespit edildi. Belirlenen adreslerde 12 kişi yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden, (2) şahıs işlemlerin ardından serbest bırakılırken, (10) şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.Karabük Valisi Mustafa Yavuz yaptığı açıklamada operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonu başarıyla gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğümüzün kahraman mensuplarına teşekkür ettiğini belirterek "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yatırım vaadi gibi dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalı ve itibar edilmemelidir. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için bundan sonrada suç ve suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.