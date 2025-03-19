İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı? Valilik tek tek açıkladı

İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıklamada bazı yolların trafiğe kapatıldığını da açıkladı. Açıklamada bu yollara alternatif güzergahlara da yer verildi. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar'Aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştırAdnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası),Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollarKocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollarMütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollarOğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollarAkdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollarŞair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.Valilik açıklamasında kapalı yollara alternatif güzergahlara da yer verildi. İşte o yollar:Turgut Özal Bulvarı Millet CaddesiAtatürk BulvarıFevzi Paşa CaddesiD-100