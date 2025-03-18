Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucu denetimi
Adıyaman’da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde, 28 şahsa işlem yapıldı.
Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok.
Bu kapsamda da ekipler, denetimlerini sürdürdü.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yapılan uyuşturucu denetimlerinde; 66 adet sentetik hap, 24 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
28 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM
Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken 28 şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.