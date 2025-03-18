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Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucu denetimi

Adıyaman’da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde, 28 şahsa işlem yapıldı.

Ekleme: 18.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:26 / Editör: Atilla Özbir
Adıyaman'da jandarmadan uyuşturucu denetimi
Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok.

Bu kapsamda da ekipler, denetimlerini sürdürdü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yapılan uyuşturucu denetimlerinde; 66 adet sentetik hap, 24 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

28 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken 28 şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.