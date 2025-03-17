Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 7°C, 22°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 13°C, 26°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 17°C, 24°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluMUĞLA 5°C, 21°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıANTALYA 16°C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY 12°C, 28°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluMERSİN 15°C, 24°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA 12°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutluESKİŞEHİR 9°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutluKONYA 11°C, 24°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 12°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 13°C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevreleri ve Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 11°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,ARTVİN 9°C, 21°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 14°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,TRABZON 15°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKARS -2°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluMALATYA 8°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıVAN -2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 8°C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 11°C, 26°CParçalı ve az bulutluSİİRT 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 16°C, 28°CParçalı ve az bulutlu