Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı: Ozan Özcan’a 'Testereyle keseriz' mesajı atan iki şüpheli yakalandı!
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunup skandalın ortaya çıkmasını sağlayan Ozan Özcan’ın (26) ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. Özcan’ın başvurusu üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Ozan Özcan’ı “Onu öldüreceğiz. Testereyle keseceğiz” şeklinde tehditler savuran iki şüpheli yakalandı! İşte detaylar…
Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle 20 Şubat 2024'te savcılığa suç duyurusunda bulunan eski Memleket Partisi üyesi Ozan Özcan (26) diploma skandalını ortaya çıkardığı için ölüm tehditleri aldı. Kendisini 'İbrahim' ve 'Selçuk' olarak tanıtan 2 şüpheli Özcan'ın annesi ve abisini arayıp mesajlar atarak ölümle tehdit etti.
Özcan'ın annesini ve ağabeyini arayan şüpheliler, 'Onu öldüreceğiz. Testereyle keseceğiz' şeklinde ifadeler kullandı. Özcan'a da küfürler eden şüpheliler, silah göstererek tehditlerine devam etti.
Özcan bunun üzerine savcılığa giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne talimat gönderince soruşturma başlatıldı.
SİBER SUÇLAR ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; şüphelilerin F.E.H. (27) ve Y.E.Ş. (27) olduğu ve İzmir'de yaşadıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen çalışmalarda şüphelilerin Çiğli ilçesinde oldukları belirlendi.
AZILI SUÇLU ÇIKTI
Ayrıca F.E.H.'nin (27) 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tutuklu ve hükümlünün kaçması' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 6 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca İstanbul ve Ankara ilinden silahlı tehdit dosyasından firar olduğu anlaşıldı.
SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIKLARI KADINI ZORLA ALIKOYMUŞLAR
Şüphelilerin sosyal medya uygulamasında tanıştıkları A.Y. (34) isimli kadını ikamette zorla alıkoydukları, hesabından cebir ile para gönderdikleri de belirlendi. Ekipler iki olayda da tehdit amacıyla kullandıkları tüfek ve dijitallere el koydu.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'silahlı yağma', 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet', 'tehdit', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'yalan beyanda bulunma', 'silahlı tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.