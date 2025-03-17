Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı: Ozan Özcan’a 'Testereyle keseriz' mesajı atan iki şüpheli yakalandı!

Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle 20 Şubat 2024'te savcılığa suç duyurusunda bulunan eski Memleket Partisi üyesi Ozan Özcan (26) diploma skandalını ortaya çıkardığı için ölüm tehditleri aldı. Kendisini 'İbrahim' ve 'Selçuk' olarak tanıtan 2 şüpheli Özcan'ın annesi ve abisini arayıp mesajlar atarak ölümle tehdit etti.Özcan'ın annesini ve ağabeyini arayan şüpheliler, 'Onu öldüreceğiz. Testereyle keseceğiz' şeklinde ifadeler kullandı. Özcan'a da küfürler eden şüpheliler, silah göstererek tehditlerine devam etti.Özcan bunun üzerine savcılığa giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne talimat gönderince soruşturma başlatıldı.Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; şüphelilerin F.E.H. (27) ve Y.E.Ş. (27) olduğu ve İzmir'de yaşadıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen çalışmalarda şüphelilerin Çiğli ilçesinde oldukları belirlendi.Ayrıca F.E.H.'nin (27) 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tutuklu ve hükümlünün kaçması' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 6 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca İstanbul ve Ankara ilinden silahlı tehdit dosyasından firar olduğu anlaşıldı.Şüphelilerin sosyal medya uygulamasında tanıştıkları A.Y. (34) isimli kadını ikamette zorla alıkoydukları, hesabından cebir ile para gönderdikleri de belirlendi. Ekipler iki olayda da tehdit amacıyla kullandıkları tüfek ve dijitallere el koydu.Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'silahlı yağma', 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet', 'tehdit', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'yalan beyanda bulunma', 'silahlı tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.