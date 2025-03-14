WhatsApp kullanıcılarına müjde! Sohbet deneyimi baştan aşağı değişiyor

WhatsApp, sohbet deneyimini daha düzenli ve anlaşılır hale getirecek yeni özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasındaki güncelleme ile bireysel ve grup sohbetlerinde belirli bir mesaja verilen yanıtlar, o mesaja bağlı bir başlık altında görüntülenecek. Böylece kullanıcılar, özellikle kalabalık gruplarda kimin hangi mesaja yanıt verdiğini daha kolay takip edebilecek.Yeni özellikle birlikte mesaj yanıtları orijinal mesajın altında gruplanarak sohbet akışı daha düzenli bir hale gelecek. Kullanıcılar uzun sohbet geçmişini kaydırmak zorunda kalmadan, bir mesaja verilen tüm yanıtları tek bir başlık altında görüntüleyebilecek.WhatsApp'ın mesaj yanıtlarını zincirleme şekilde gruplandıran yeni özelliği hâlâ geliştirme aşamasında. Şirket, ilerleyen güncellemelerle özelliği kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.