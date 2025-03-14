AÖL Sınav Giriş Belgeleri 2025: MEB Açıklama Yaptı, Belgeler Açıklandı mı? Sınav Tarihleri Ne Zaman?

AÖL Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

AÖL Sınav Giriş Belgesine Nereden Ulaşılır?

AÖL 2025 Sınav Tarihleri Ne Zaman?

AÖL sınav giriş belgesinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

AÖL 2025 Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecanla beklenen 2025 yılı sınav giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Öğrenciler, sınav tarihlerini ve sınav yerlerini öğrenmek için artık AÖL sistemine giriş yaparak belgelerini alabilecekler. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak olan AÖL sınavlarının oturum saatleri, sınav yerleri ve diğer tüm detaylar, öğrencilerin sınav öncesi hazırlıklarını doğru bir şekilde yapabilmesi için büyük önem taşıyor. İşte haberin tüm detayları…MEB, 2025 yılı AÖL 2. dönem sınav giriş belgelerinin 14 Mart 2025 tarihinde öğrencilere sunulduğunu duyurdu. Öğrenciler, sınavlarının hangi tarihlerde ve hangi merkezde yapılacağını öğrenmek için sınav giriş belgelerini erişime açan sistem üzerinden belgeyi alabilecekler.Sınav giriş belgesini almak için öğrencilerin, T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak Millî Eğitim Bakanlığı'nın AÖL sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekiyor. Belgeyi almak için şu adımları takip edebilirsiniz:1. AÖL Sistemi: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine girin.2. Giriş Yapın: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.3. Sınav Giriş Belgesi: Sistem açıldığında 'Öğrenci Genel Bilgileri' kısmından 'e-Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın.4. Yazdırın: Giriş belgesini görüntüleyin ve yazdırın.2025 yılı AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinde yer alan tarihlere dikkat ederek sınav salonlarına zamanında gitmeleri gerektiğini unutmamalıdır.AÖL sınavları üç oturumda gerçekleştirilecektir. Her bir oturumun saatleri ise şu şekildedir:• 1. Oturum: 22 Mart 2025, Pazar günü saat 10:00'da başlayacak.• 2. Oturum: 22 Mart 2025, Pazar günü saat 14:00'te yapılacak.• 3. Oturum: 23 Mart 2025, Pazartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.Öğrencilerin sınavlar için belirlenen saat ve tarihlerde sınav yerlerine gitmeleri önemlidir.Sınav Giriş Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunuyor?• Sınav Tarihi ve Saati: Hangi gün ve saatte hangi sınavın yapılacağı.• Sınav Yeri: Öğrencinin sınavının hangi okulda veya sınav merkezinde yapılacağı bilgisi.• Fotoğraf: Öğrencinin sisteme yüklediği fotoğraf.• Kimlik Bilgileri: Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri.Sınav giriş belgesinin öğrencinin kimlik bilgileri ve fotoğrafı ile uyumlu olması gerekmektedir. Belgenin çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulundurmalısınız.AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, sınavdan sonra birkaç hafta içerisinde duyurulacaktır. Sonuçların ilanı genellikle sınavın tamamlanmasından yaklaşık 2-3 hafta sonra yapılmaktadır. Öğrenciler, sınav sonuçlarını MEB'in AÖL resmi web sitesinden takip edebilirler.