Çeşme Limanı'nda 138 tabanca ele geçirildi

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; dün akşam saatlerinde Almanya'ya gitmek üzere Çeşme Limanı'na gelen ve tekstil malzemeleri taşıdığı öğrenilen bir tır, liman görevlilerince X-Ray cihazına sevk edildi. Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, tırın X-Ray cihazına girmeden önce bekleme yaptığını belirledi.Durumdan şüphelenen ekipler, tırın cihaza girmeden önce konteynerlerin yanına koli indirdiğini tespit etti. Kolilerde yapılan aramalarda çoğunluğu 'hayalet silah' olarak tabir edilen tabanca olmak üzere toplam 138 tabanca ve 135 şarjör ele geçirildi. Tır şoförü F.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.