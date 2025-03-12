İstanbul'da AVM önünde bıçaklı kavga

Maltepe'de bir AVM'de bulunan iki genç, maket bıçağı taşıdıklarını güvenlik görevlililerine şikayet eden müşteriye bıçakla saldırdı. Kavgada bir kişi kolundan yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde hareketli dakikalar yaşandı.Maltepe Tugay Yolu Caddesi'nde bulunan AVM'ye giden bir müşteri, içerideki iki gencin maket bıçağı ile gezdiğini fark etti.Müşteri daha sonra güvenlik görevlilerine giderek şikayette bulundu.Güvenlik görevlilerinin durdurduğu 2 şüpheli, küfrederek zorluk çıkarınca alışveriş merkezinin dışına çıkarıldı.Burada güvenlik görevlileriyle tartışmaya devam eden 2 kişi, uzaklaşmaya başladıkları sırada kendilerini şikayet eden müşteriyi görünce saldırmaya başladı.Güvenlik görevlilerinin araya girmesine rağmen saldıran 2 şüpheli, kendilerini şikayet eden müşteriyi bıçakla kolundan yaraladı.Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.Yaralıya ambulansta pansuman yapılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.