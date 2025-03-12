Erzurum'da çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: Bu işe çözüm bulun

Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.Köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.Bunun son örneği Erzurum'da yaşandı.İFTAR İÇİN EKMEK ALMAYA GİTTİNarman ilçesi Sütpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 11 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Murat Tutar, iftardan önce ekmek almak için evden çıktı.KÖPEKLER SALDIRDIBu esnada çevrede dolaşan köpekler Murat Tutar'a saldırarak ağır yaralanmasına sebep oldu.İMDADINA KOMŞUSU YETİŞTİKendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğun imdadına, son anda komşusu yetişti.Kanlar içinde kalan çocuk ailesi tarafından Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.BABA TUTAR FERYAT ETTİBurada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuğun tedavisi burada devam ederken baba Yakup Tutar, belediyenin göstermelik olarak köpekleri topladığını söyledi.'BAŞIMIZA GELENLER SORUMSUZLUKTAN VE SAHİPSİZLİKTEN OLUYOR'Oruç tutan oğlunun iftar öncesi ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten evli ve 2 çocuk babası Yakup Tutar şu ifadeleri kullandı:Akşam üzeri oğlumla evin önünde karşılaştık. Bakkala ekmek almaya gideceğini söyledi. Ben daha sonra hayvanlara bakıyordum. Bir ara komşumuz geldi. Kardeşim de o esnada bir ses duyarak dışarı çıktı ve geri gelmedi. 10 dakika sonra beni de dışarı çağırdılar. Eşimin ağladığını gördüm. Çocuğum kanlar içindeydi. Sadece gözleri görünüyordu. Yüzüne baktım. Ensesi, kulağı, gözü sıkıntılıydı. Başımıza gelenler sorumsuzluktan ve sahipsizlikten oluyor. Köpekleri topladıklarını söyleyenlere seslenmek istiyorum. Birileri ölecek ya da başına böyle bir şey gelecekte mi ciddiye alacaklar?'KÖPEKLERİ ÇOCUKLARA TOPLATIYORLAR'Belediyenin sadece küçük köpekleri topladığını ve bunları da mahalledeki çocuklara para vererek yaptırdığını iddia eden Yakup Tutar şöyle devam etti:Mahallemize köpek toplatmak için gelen ekipler bir sürü masraf ediyor ve devlete yük oluyor. Ama bir şey yapmadan gidiyorlar. Yazık. İşinizi yapıyorsanız düzgün yapın. Küçük köpekleri çocuklara toplatmakla bu olmaz. Peki büyük köpekler bu şekilde onların arkasından mı gelecek? Dün benim çocuğum oruçluydu ve benden iftarlık çikolata bekliyordu. Şimdi onu yoğun bakım önünde bekliyorum. Çocuğumun nefes borusunda iki diş izi var. Kafasında 7-8 tane ısırık var. 11 yaşında çocuğumuz. Bizim elimize bir diken batsa feveran ediyoruz. Köpeklerden birisi çocuğumun kafasına saldırmış diğer ayağına saldırmış. Birisi de boynuna saldırmış ama eliyle itelemiş. Şimdi o bu acılara nasıl dayansın.