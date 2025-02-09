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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat'ta düzenlenen hava harekatlarında, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 9.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 9.02.2025 - 12:25 / Editör: Edin Uslu
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında 11 terörsit etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyine yönelik 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihlerinde hava harekatları düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:


"TSK, TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDİYOR"
"Hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi