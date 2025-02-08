Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

8 Şubat 2025 hava durumu tahmin haritasını paylaşan Meteoroloji il il uyardı, hafta sonu kar beklenen iller belli oldu. Sibirya soğuklarının son birkaç gündür yurt genelinde etkili olması ile başlayan kar yağışı bugün ve yarın da sürecek. İstanbul'da hafta sonu sağanak, pazartesi ise karla karışık yağmur bekleniyor. İşte önümüzdeki üç günün tahmin haritası ve günün il il değerlendirmeleri...SAĞANAK, KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu'da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ALTINDAHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 7°CÇok bulutlu, doğu kesimleri akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurluEDİRNE °C, 6°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluSAKARYA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 2°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 8°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 14°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıÇok bulutlu, Karabük dışında bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 2°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıDÜZCE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıZONGULDAK °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 5°CÇok bulutluARTVİN °C, 4°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKARS °C, -3°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıMALATYA °C, 2°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıVAN °C, 2°CÇok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa ve Diyarbakır ile Adıyaman'ın kuzey ve doğusunun sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı bulutluMARDİN °C, 8°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu