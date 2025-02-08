Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata birlik ve beraberlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81'inci il kongresini İstanbul'da gerçekleştirerek il kongreleri sürecini tamamladıklarını, 23 Şubat'ta Ankara'da yapacakları Büyük Kongreye hazırlanacaklarını bildirdi. İl, ilçe ve belde kongrelerine kabine üyelerinin, genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin katıldığını belirten Erdoğan, "Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81'inci il kongresini İstanbul'da gerçekleştirerek il kongreleri sürecini tamamladıklarını, 23 Şubat'ta Ankara'da yapacakları Büyük Kongreye hazırlanacaklarını bildirdi. İl, ilçe ve belde kongrelerine kabine üyelerinin, genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin katıldığını belirten Erdoğan, "Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik." ifadelerini kullandı.Kongrelerin AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleştiğini, hareketin zorlu maratondan güçlenerek çıktığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik. Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah hepinizden razı olsun diyorum. Göreve yeni başlayan kardeşlerimize başarılar diliyor, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş dostlarımıza, büyüklerimize ve kardeşlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Durmak yok, yola devam.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Zeytinburnu Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile bir araya gelen Erdoğan, ilçeye dair istişarelerde bulundu. Başkan Ömer Arısoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geleneksel motiflerle süslenmiş özel bir tablo hediye etti.