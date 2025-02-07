Şırnak'ta 631 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, değeri 631 milyon TL'yi bulan 370 kilogram Captagon türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiği duyuruldu.Bakanlık, operasyonun detaylarının Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelenmeye devam ettiğini belirtti.