Samsun'da minibüs çay yatağına düştü: 15 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yürekler ağza geldi.İstanbul'dan bir yakınlarının cenazesi için Samsun'a gidenleri taşıyan minibüsün sürücüsü Sinan Keskin, Havza ilçesi Şeyhali mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan minibüs, köprüden çay yatağına devrildi.Kazada 15 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesi sonrası ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.