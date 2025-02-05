Sarı serum yine can aldı! Acı haber İstanbul'dan geldi

Son zamanlarda kullanımı artan, halk arasında sarı serum olarak bilinen serumlar bir can daha aldı. Son olarak 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu isimli bir vatandaşın evde aldığı "sarı serum" tedavisinin ardından fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son zamanlarda kullanımı artan, halk arasında sarı serum olarak bilinen serumlar bir can daha aldı. Son olarak 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu isimli bir vatandaşın evde aldığı 'sarı serum' tedavisinin ardından fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.64 yaşındaki Harun Bayramoğlu İçerenköy Mahallesi'ndeki evinde 'sarı serum' taktırdı. Serumun bitmesinin ardından fenalaşan Bayramoğlu Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayramoğlu hayatını kaybetti. Bayramoğlu'nun cenazesi Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı'na defnedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.