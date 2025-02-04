Motosiklet sahipleri yandı! Kask takmazsanız...

Son yıllarda giderek artan motosiklet kullanımı o Avrupa ülkesinde güvenlik önlemlerine takıldı. Motosiklet sürücülerinin güvenliği açısından oldukça önemli olan kask kullanımı o ülkede akaryakıt verilmemesine kadar varıyor.

Yunanistan'da motosiklet sürücülerinin kask takmaması uzun süredir önemli bir trafik güvenliği sorunu olarak öne çıkarken güvenliği sağlamak adına alınan önlem dikkat çekti.



Trafik güvenliği sorunana çözüm bulmak isteyen hükümet, alışılmadık bir önlem üzerinde çalışıyor. Medyada büyük yankı uyandıran bu önlem, kask takmayan motosiklet sürücülerine akaryakıt satışının yasaklanmasını içeriyor.



Hükümet, bu yasa değişikliğiyle ölüm ve yaralanmaların azaltılmasını hedeflediği vurgulanıyor. Eğer teklif yasalaşırsa, Yunanistan’da kask takmayan sürücüler için akaryakıt alımı engellenecek.



BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ



Söz konusu yasak fikrinin ise, aynı zamanda motosiklet sürücüsü olan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’ten geldi. Daha önce kask kullanımını teşvik eden bir televizyon kampanyası başlatan Georgiadis, şimdi akaryakıt istasyonlarının kasksız sürücülere hizmet vermemesini önererek daha etkili bir adım atmak istiyor.



Bu kapsamda, akaryakıt istasyonu sahipleri federasyonuna çağrıda bulunan bakan, işletmelerin kask takmayan motosiklet sürücülerine yakıt vermeyi reddetmesini önerdi. Ancak bu radikal teklif, ülkede tartışmalara yol açtı.



İŞLETMELER TEPKİLİ



Öneriye karşı çıkan akaryakıt istasyonu sahipleri, hükümetin denetim ve yaptırım yükünü işletmelere yıkmaya çalıştığını savunuyor. Ayrıca, kurallara uymayan sürücülere yakıt veren istasyonlara kesilecek cezaların da adil olmadığını vurgulanıyor.



Eğer teklif parlamentoda kabul edilirse, yeni trafik yasasının bir parçası olacak ve kask takmayan motosiklet sürücüleri artık yasal olarak akaryakıt satın alamayacak.