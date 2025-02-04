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İzmir’de PKK operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 4.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 4.02.2025 - 10:30 / Editör: Atilla Özbir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. PKK/KCK Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda açık kaynaklarda, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan, toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 Browning marka ruhsatsız tabanca ve 129 adet fişek, 4 adet kesici alet ve çok sayıda dijital materyal bulundu.