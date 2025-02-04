Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Netanyahu' uyarısı: Savaşı yeniden başlatabilir!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tüm dünyada bazı soru işaretleri var" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkese dikkat çekerken, 'Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir' uyarısı yaptı.Bakan Fidan, 'İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tüm dünyada bazı soru işaretleri var' dedi. Fidan, 'Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır' ifadelerini kullandı.Bakan Fidan, 'Filistinlileri ana yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişimin karşısındayız.' ifadelerini kullandı.