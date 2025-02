Türkiye’de bir ilk; Depozito Saha Yönetim Sistemi Sakarya’da hizmete girdi

Daha temiz bir çevre için Türkiye'ye örnek olacak proje, ilk olarak ilimizde hayata geçti. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı tarafından Sakarya'da Depozito Saha Yönetim Sistemine ilişkin Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve kalabalık bir heyet katıldı. Toplantı da Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Sakarya İli Saha Yönetim Sistemi Bilgilendirme sunumu yapılırken, ilgili kurumların görüşleri alındı.Çevremizi korumaya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya yönelik önemli bir adımda Pilot bölge seçilen Sakarya'nın önemine işaret eden Vali Doğan, ülke genelinde uygulanacak olan projeyi duyurmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Vali Doğan,'Ülkemiz genelinde hayata geçirilecek, ilimizin, ülkemizin ve dünyamızın daha yaşanabilir olmasına olanak sağlayacak devrim niteliğinde bir uygulamanın ilk kez Sakarya'da uygulanacak olması, bizler için ayrı bir mutluluk ve bir o kadar da sorumluluk kaynağıdır. Şehrimizin birçok projede pilot bölge olarak seçilmesi, bizim için bir tesadüf değil, Sakarya'nın potansiyelinin ve vatandaşlarımızın bilinçli yaklaşımının bir göstergesidir ' dedi.Vali Doğan, 'Daha önce de pek çok önemli uygulama ve yeniliğin ilk olarak Sakarya'da hayata geçirilmiş olması, bizim bu tür projelere olan yatkınlığımızı ve başarıyla uygulama kapasitemizi de ortaya koymaktadır. İsrafı yasaklayan, bireysel ve toplumsal olarak her alanda temizliği ön planda tutan bir medeniyetin temsilcileri olarak; milletimizin bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı ile İnşallah Sakarya'mızda bu projeyi kapsamlı bir şekilde uygulayacak ve örnek teşkil edecek, sürdürülebilir çevre politikalarına önemli ölçüde yön verecektir' diye konuştu. Vali Doğan, 'Bakanlığımız öncülüğündeki projenin başlangıcından geliştirilmesine kadar emeği geçen ve geçecek tüm kurum ve kuruluşlarımıza, Üniversitelerimize, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve özellikle projedeki uygulamaları sahipleneceklerine gönülden inandığım Sakaryalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum' dedi. Konuşmaların ardından Vali Doğan, Türkiye'de ilk kez Sakarya'da başlayan 'Depozito Saha Yönetim Sistemi' kapsamında sisteme ilk atığı attı.Türkiye Çevre Ajansı, TOBB ve TESK, Depozito Saha Yönetimi Sistemi'nin kurulması ve işletilmesine ilişkin protokol geçen ay imzalandı. Hroje kapsamında yurt genelinde kurulacak olan iade makineleri, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) isimli dijital uygulamaya entegre edilecek. DOA logosu olan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları, iade makineleri üzerinden maddi kazanca dönüştürülebilecek. İade edilen her ambalaj başına vatandaşa ücret ödenecek. Ulusal düzeyde depozito uygulaması başladığında netleşecek olan depozito bedeli, vatandaşın e-cüzdan hesabına aktarılacak. Cep telefonlarına DOA uygulamasını yükleyenler, QR kod okutup iade ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek. Sıfır Atık Projesi'nin yeni bir aşaması olarak tanımlanan depozito sistemi sayesinde Türkiye genelinde yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın toplanması ve geri dönüşümü öngörülüyor. Uygulamadan sağlanan geri dönüşüm ve tasarruf ile birlikte yılda tahmini 520 milyon euroluk kazanç elde edilecek. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü iş birliği ile 1 Ağustos 2023'ten bu yana depozito kapsamında olan pet, cam ve alüminyum içecek ambalajları DOA logosuyla işaretlendi. Bugüne kadar 22 milyar adet içecek ambalajı depozito işaretli olarak piyasaya sürüldü. Proje sayesinde yerel yönetimlerin atık bertaraf maliyeti düşecek. Ham madde yerine geri dönüşüm malzemesi kullanılması ile emisyondan tasarruf sağlanacak.Geri dönüşüm malzemelerinin depolama sahalarına gitmesi engellenerek emisyondan tasarruf edilecek. Materyalin ekonomik değerine katkı sağlanacak. Atık, iade makinesine atılmadan önce DOA isimli mobil uygulama akıllı telefona ya da tablete indirilecek. DOA uygulamasındaki 'Depozito İade İşlemi' butonuna basılacak. Telefonun ekranında çıkan kare kod, makine üzerindeki kare kod okuyucuya gösterilecek. Ardından atıklar makine haznesinden tek tek atılacak. İşlem tamamlandıktan sonra toplam iade tutarı, DOA dijital cüzdanına yüklenecek. 20 milyardan fazla içeceğin depozito işaretli ambalajlarla piyasaya sürülmesini sağlanacak. Türkiye'de her yıl yaklaşık 30-35 milyon ton civarında katı atık ortaya çıkarken, bu atıkların hacim olarak yüzde 20-25'ini içecek ambalajları oluşturuyor. Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarına yol açmayacak. Ambalajlar artık atık değil, depozito iade makinelerindeki hammadde olacak. Sistem 2025 yılı içerisinde Sakarya'dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yayılacak.