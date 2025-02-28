Survivor yarışmacısı ölüm haberini böyle duyurdu! Canımız vefat etti

Survivor 2023 sezonunda performansı ile dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Osman Can Ural'ı hatırlarsınız. Parkurlarda gerçekten çok başarılı olan yarışmacı hafızalara kazınmıştı.Aynı zamanda futbol geçmişi olan eski Survivor yarışmacısı, elendiğinde çok üzülmüştük. Onun gibi hırslı ve heyecanlı Survivor'lara zor rastlanıyor.Ural o dönem yarışmada takımına büyük katkı sağlayarak adından söz ettirmişti. Parkurdaki mücadeleleri ile diğer yarışmacılardan da büyük alkış alan Survivor Osman Can, ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın çekim ve set ekibinde yer alıyordu.Ural, babası Nuri Ural'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.Acı haberi Instagram üzerinden paylaşan Osman Can,“Canım babam Nuri Ural vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Edirne Uzunköprü Bayramlı Köyü Camii'nden kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı. Ardından bir başka paylaşım yaparak, 'Babam Nuri Ural'ın cenazesi yarın. Gelemeyecekler için bugün Cennet Yavuz Selim Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacaktır. Arayan, soran, dönüş yapamadığım herkesten Allah razı olsun' dedi.Survivor'da yarıştığı dönemde aileler ödülüne ablası Sinem katılmış ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.Ablası, “İyi, kemoterapisi vardı. Annem gelemedi” diyerek durumu özetlemişti. Biz de kendisine sabırlar diliyoruz, mekanı cennet olsun.