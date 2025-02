O çağrı sonrası gözler Türkiye’de! Dünya basını çalkalanıyor: Erdoğan’ın tarihi başarısı!

Türkiye tarihi günler yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesindeki en büyük adım olan terör örgütü PKK'nın yok edilmesine yönelik yaşanan gelişmeler Türkiye ve dünyaya damga vurdu. İmralı heyeti, dün gerçekleşen basın toplatışında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bildirisini okudu. Teröristbaşı Öcalan silah bırakma çağrısında bulundu ve 'PKK kendini feshetmeli' mesajını verdi.Terör örgütü PKK'nın feshedilmesi çağrısı dış basında büyük yankı uyandırdı.CNN gelişmeyi 'Kürt ayrılıkçı lider, takipçilerini silahsızlanmaya çağırıyor ve potansiyel olarak Türkiye ile elli yıllık bir ayaklanmayı sona erdiriyor' sözleriyle manşete taşıdı. CNN haberinde 'Türkiye'de barış umutları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle alevlendi.' İfadelerini kullandı.THE NEW YORK TIMESABD'li The New York Times, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını, 'Kürt isyancı örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, savaşçılarına silah bırakma çağrısı yaptı' sözleriyle manşete taşıdı. NYT, haberinde bu çağrının sonuçlarına yönelik şu ifadeleri kullandı: 'PKK'nın silah bırakması, Türkiye'nin en uzun süredir devam eden iç güvenlik tehdidinin çözülmesi anlamına gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından önemli bir siyasi başarıya işaret edecektir.'FINANCIAL TIMESFinancial Times, tarihi gelişmeyi ilk sıradan duyurdu. Öcalan'ın PKK için yaptığı silah bırakma çağrısının ayrıntılarına yer veren FT, 'Bu çağrı Türkiye'nin yirmi yıldan uzun süredir lideri olan Erdoğan için büyük bir siyasi başarıyı işaret ediyor' ifadelerine yer verdi.AL JAZEERAAl Jazeera, 'Abdullah Öcalan'ın tarihi bir adım atarak PKK'dan 'silah bırakmasını' ve partiyi feshetmesini istediği bildirildi.' sözlerine yer verdi. Haberde, silahsızlanma çağrısının hayata tamamen geçmesi halinde bunun 'Orta Doğu'da gerçekleşen en dönüştürücü olaylardan biri' olacağının altı çizildi.WASHINGTON POSTWashington Post, 'Öcalan PKK hareketine silahsızlanma ve dağılma çağrısı yaptı' ifadeleriyle manşete taşıdığı haberinde, Türkiye'de 40 yıldır devam eden kanlı çatışmaların sona ermesinin önünü açabileceğini belirtti.TIMES OF ISRAELİsrailli Times of Israel gazetesi, 'PKK kurucusu gruba silahsızlanma ve Türkiye ile çatışmayı sonlandırma çağrısında bulundu' başlıklı haberinde 'PKK'nın Öcalan'ın çağrısına uyarsa, Irak'taki PKK militanları ve Suriye'deki PKK bağlantılı grupların da aynı şeyi yapması muhtemel' yorumuna yer verdi.KATHIMERINIYunan Kathimerini gazetesi, 'Öcalan'ın yaptığı PKK'nın silahsızlandırılması çağrısı, potansiyel olarak kapsamlı gelişmelerin yeni bir sayfasını açıyor.' yorumuyla duyurduğu haberinde 'eğer Türkiye sınırları dışında da PKK'nın dağılması sağlanırsa, Erdoğan Suriye ve Irak'taki Türk varlığını önemli ölçüde güçlendirecek' sözlerinin altı çizildi.