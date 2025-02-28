Avrupa’nın en büyüğünü gerisinde bıraktı! İstanbul Havalimanı zirveye yerleşti

İstanbul Havalimanı her geçen gün yeni bir unvan almaya devam ederken bu kez Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı olarak bilinen Frankfurt Havalimanı'nı geride bırakarak zirveye yerleşti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI EUROPE) 2024 yılına ilişkin hava trafik verilerini değerlendirdi.Yapılan değerlendirmeler sonucunda yük hareketiyle dikkat çeken İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı unvanını kazandı.Geçtiğimiz yıl boyunca İstanbul Havalimanı'ndan taşınan yük hareketi 1,97 milyon tona ulaştı. Bu rakamla Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı unvanına sahip olan Frankfurt Havalimanı'nı geride bırakmış oldu.Bu alanda zirveye yerleşildiğini kaydeden Uraloğlu, 'İstanbul Havalimanı yük taşımacılığında bir önceki yıla göre yüzde 39,6 büyüdü. Bu ivmenin devam etmesi halinde İstanbul Havalimanı, sadece Avrupa'da değil, dünyada da en önemli merkezlerden biri olacak.' ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Avrupa'da hava kargo taşımacılığının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 13,2 büyüdüğünü, İstanbul Havalimanı'nın gelecek yıllarda küresel anlamda çok daha büyük rol oynayacağını vurguladı.