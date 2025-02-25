FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon; 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alan FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü.Örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyette bulundukları anlaşılan, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 1'i mahrem imam, 1'i görevde 4'ü daha önce ihraç/emekli edilmiş 5 subay, 7'si ihraç edilmiş astsubay, 1'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.