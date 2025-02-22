Seferler iptal! Sosyal medyadan duyurdular

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ülkenin birçok bölgesinde ulaşımı sekteye uğrattı. İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedenliyle Türk Hava Yolları yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle THY, yarın yapacağı bazı seferleri iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.THY, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz" ifadelerini yer verildi.