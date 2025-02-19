TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma

TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan’a re’sen soruşturma başlatıldı. Konuşmasında, adli mercilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı söylemleri nedeniyle “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Turan’ın savcılığa ifade vermesi için polis eşliğinde adliyeye getirildiği öğrenildi.

Eski Türkiye'nin vesayet merkezi ve milli irade karşıtı TÜSİAD'ın, 28 Şubat'ın yıldönümüne sayılı günler kala haddini aşarak siyasete parmak sallamaya çalışması büyük tepkiye neden olmuştu.TÜSİAD, eski Türkiye'de olduğu gibi siyasete yön verme çabasına girişti. TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda; Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, korsan yeminci teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden kamuoyuna ve siyasete mesaj verilmeye çalışıldı.TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a re'sen soruşturma başlatıldı. Konuşmasında, adli mercilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı söylemleri nedeniyle 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Turan'ın savcılığa ifade vermesi için polis eşliğinde adliyeye getirildiği öğrenildi.