Survivor'da eleme adayı gösterilen Yiğit Poyraz'a sevgilisi Yasmin Erbil destek verdi: Yazıklar olsun

Survivor'ın her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Son yayınlanan yarışmada mücadeleyi All Star takımı kazandı. Yenilgi sonrası Gönüllüler takımı, yeni bir eleme adayı belirlemek için konseyde oy kullandı. Haftanın üçüncü eleme adayı ise Yiğit Poyraz oldu.Konseyde Batuhan ve Yiğit Poyraz arasında gerilim yaşanırken, Yasmin Erbil'den de açıklama gecikmedi.Sevgilisi Yiğit Poyraz için Instagram hesabından paylaşım yapan Erbil, Poyraz'ın yazılmasına tepki gösterdi. Erbil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Yazıklar olsun, bu çocuk yeni gelmesine rağmen üçüncü istatistiklerde, nasıl yazabiliyorlar. Şaka gibi.'