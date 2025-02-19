Gümüşhane'de kar yağışı kazaya sebep oldu: Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı, kazayı da beraberinde getirdi.Öğle saatlerinde kent merkezinden yola çıkan kamyonet sürücüsü Ekrem Sancak, Kürtün-Tonya kara yolu üzerinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kalebaşı mevkiinde kontrolden çıkan araç, dereye yuvarlandı.Kazada sürücü Sancak ile Fevzi Sancak (55), Mustafa Kurtulan (36), Erol Sancak (56) ve Oktay Öğretici (23) yaralandı.İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.