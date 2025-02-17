Özel okullarda ücretsiz okuma fırsatı: İşte şartları…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda ücretsiz eğitim uygulamasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.Bakanlık, özel öğretim kurumlarının belirli oranlarda öğrencileri ücretsiz okutmakla yükümlü olduğunu hatırlattı.5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, özel okullar öğrenci kontenjanlarının en az yüzde 3'ünü ücretsiz öğrencilere ayırmak zorunda.Bu kapsamda öncelik, şehit ve gazi çocuklarına, ayrıca devlet koruması altındaki çocuklara veriliyor.MEB'in açıklamasına göre, bu uygulama özel okullarda fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Başvurular ve detaylı bilgiler ise her yıl eğitim öğretim dönemi başında duyuruluyor.3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklara tanınan haklar genişletildi.Yeni düzenlemeye göre, bu öğrenciler yalnızca eğitim değil, aynı zamanda yemek, pansiyon, kırtasiye, kıyafet, etüt ve uluslararası sertifika programları gibi ek hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecekler.Başvurular, yaz döneminde MEB tarafından elektronik sistem üzerinden alınacak. Temmuz ayında yayımlanacak kılavuz doğrultusunda öğrenciler, ağustos ayından itibaren tercih yaparak merkezi yerleştirme ile istedikleri özel okula kayıt olabilecekler.Özel öğretim kurslarındaki ücretsiz kontenjanlar için ise başvurular valilikler aracılığıyla alınacak.