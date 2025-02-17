Ekrem İmamoğlu’na ikinci iddianame 4 yıla kadar hapsi istendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek, kimliğini açıkça paylaşarak yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek, kimliğini açıkça paylaşarak yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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