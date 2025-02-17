Binyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk davası: Onuncu kez hakim karşısına çıktı

Hakkında açılan yolsuzluk suçlamasıyla onuncu kez hakim karşısına çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talebi, davanın hakimleri tarafından reddedildi. Ayrıca hakimlerin, Netanyahu'dan savunmasını kısa yapmasını istedikleri kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açıldı.10 Aralık 2024'ten bu yana yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, onuncu kez duruşmada hazır bulundu.Davanın hakimlerinin, avukatların savunması sırasında söz almak isteyen Netanyahu'nun talebini, avukatlarla konuştuğu gerekçesiyle reddettiği ve yerine oturmasını istedikleri kaydedildi.Hakimlerin, Netanyahu'nun savunma yapmak için çok sayıda duruşmaya katılmaması nedeniyle dava süresinin uzadığını anımsattığı ve başbakandan savunmasını kısa yapmasını istedikleri bildirildi.