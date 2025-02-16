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İstanbul'da film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar

Esenyurt’ta bir AVM’de film galasına gelen Çakal isimli rapçi ve sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu. Çoğunluğu gençlerden oluşan hayranları önce birbirleriyle kavga etti, daha sonra birbirlerine yangın tüpü sıkıp paniğe sebep oldu.

Ekleme: 16.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:23 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar İstanbul'da dün Esenyurt'ta bir AVM'de akşam saatlerinde film galasına gelen ünlü rap şarkıcısı Çakal ve İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu.

Yoğun kalabalığın içinde bazı gençler arasında tartışma çıktı.

AVM'DEKİ FİLM GALASINDA ORTALIK KARIŞTI
Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken,i o esnada bir kişi, etrafa yangın tüpü sıktı ve paniğe sebep oldu.
Polis ekipleri ve güvenlikler kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, yaşanan o hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAVGA ÇIKTI: İZDİHAM YAŞANDI
Görüntülerde, AVM'de yaşanan izdiham sırasında kavga eden gençler, salona giriş yapan Çakal ve İbrahim Tilaver'in kalabalığın arasında güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.

İstanbul'da film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar