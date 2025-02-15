Instagram'da devrim yaratacak özellik! Buton test ediliyor

Instagram, kullanıcıların bir yorumu beğenmediklerini veya alakasız bulduklarını belirtebilecekleri yeni bir 'beğenmeme' butonunu test etmeye başladı. Şirket, bu özelliğin sınırlı sayıda kullanıcıyla denendiğini ve ilerleyen süreçte yorum sıralamasına etki edebileceğini duyurdu.Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamada, bu yeni butonun kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmeye yönelik bir test olduğunu belirtirken, 'Bu bir test, beğenmeme sayısı gözükmeyecek ve düğmeye dokunup dokunmadığınızı kimse bilmeyecek' ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz ay uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi Instagram'ın böyle bir özelliği test ettiğini duyurmuştu ve artık şirket bunu resmileştirdi. Meta, bu testin yorum bölümünün kalitesini artırmaya katkıda bulunmak için yapıldığını söyledi.Bir şirket sözcüsü, 'İnsanların Instagram deneyimlerini ve uygulamada gördüklerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olacak yollar üzerinde çalışıyoruz. Reels veya akış gönderisindeki her yorumun yanında, insanların söz konusu yorum hakkında iyi hissetmediklerini veya alakalı bulmadıklarını özel olarak belirtmeleri için yeni bir düğmeyi test ediyoruz' diye konuştu.Bu yeni özellik, Reddit'in uzun süredir kullandığı olumsuz oylama sistemine benzer bir mantıkla çalışıyor. Ancak Instagram'ın, bu oyları yorum sıralamasında ne derece etkili kullanacağı henüz net değil.