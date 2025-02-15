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Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 264'e yükseldi

Gazze Şeridi’ne son 48 saatte hastanelere 25 Filistinlinin cansız bedeninin getirilmesi sonucu bölgedeki toplam can kaybı 48 bin 264'e yükseldi.

Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 264'e yükseldi
Ekleme: 15.02.2025 - 14:24 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:25 / Editör: Fehmi Öztürk
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 48 bin 264'e yükseldi
İsrail, Gazze'deki ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte hastanelere 25 Filistinlinin cenazesinin ve 12 yaralı Filistinlinin getirildiği ifade edildi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 264'e, yaralı sayısının da 111 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.