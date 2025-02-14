Tansiyon hattına İran dahil oldu! ABD’den açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Arap ülkelerinin Gazze konusunda daha iyi bir planının olması halinde bunu değerlendirebileceklerini belirterek, 'Bundan hoşlanmasalar da, şu anda tek plan Trump planı' dedi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili tepki çeken açıklamaları gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan konuyla ilgili yorum geldi. Katıldığı bir radyo programında değerlendirmelerde bulunan Rubio, 'Gazze'ye ne olacak?' sorusuna yanıt bulunması gerektiğini söyledi. Tüm ülkelerin Filistinlileri ne kadar önemsediklerini söylediğini, ancak hiçbirinin Gazze konusunda bir şey yapmaya çalışmadığını iddia eden Rubio, 'Başkan da diyor ki, tamam, o zaman şöyle yapacağız. Biz üstleneceğiz. İnsanları yer değiştirtmek zorunda kalacağız. Şu anda tek plan bu' şeklinde konuştu.Gazze konusunda alternatif planları değerlendirmeye açık olduklarını ifade eden Rubio, 'Eğer birilerinin daha iyi bir planı varsa, ki umarız vardır, Arap ülkelerinin daha iyi bir planı varsa, bu harika olur. O zaman var derler, ortaya koyarlar, biz de bakarız. Neyle ilgili olduğunu ve ne işe yaradığını görürüz' değerlendirmesinde bulundu. Hamas'ı bölgede bırakacak herhangi bir planın soruna neden olacağını kaydeden Rubio, 'Çünkü İsrail buna müsamaha göstermeyecektir' dedi. 'Hamas'ın silahları var.Birilerinin bu adamlarla yüzleşmesi gerekiyor. Bu kim olacak?' sorusunu soran Rubio, 'Amerikan askerleri olmayacak. Bölgedeki ülkeler bu işi çözemezse, o zaman İsrail bunu yapmak zorunda kalacak. Biz de kaldığımız yere geri döneceğiz. Yani bu sorunu çözmüyor' ifadelerini kullandı.Arap ülkelerinin kısa bir süre sonra kendi planlarını ABD'ye ileteceğini ifade eden Rubio, 'Ve umarım gerçekten iyi bir planları olur ve bunu başkana sunarlar. Ama, bundan hoşlanmasalar da, şu anda tek plan Trump planı. Yani daha iyi bir planları varsa, onu sunmanın zamanı şimdi. Bu yüzden bunu dört gözle bekliyoruz' diye konuştu.Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 'Gazze'yi devralacağını' söylemişti. 'Gazze'yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz' diyen Trump, 'ABD'nin bu toprak parçasını kontrol etmesiyle birlikte Orta Doğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir' iddiasında bulunmuştu. Trump, 'Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar' ifadelerini kullanmıştı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine ağır yaptırımlar uygulayan ve müzakere talebinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek 'Gerçekten müzakere istiyorsanız, neden bu düşmanca politikalarınızdan vazgeçmiyorsunuz?' dedi. İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, ziyaret ettiği Buşehr kentinde yaptığı bir konuşmada, Trump'ın İran'a karşı 'azami baskı' politikasını ve müzakere çağrısını değerlendirdi.Baskı altında müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, 'Bugün müzakerelerden bahsedenler, İran halkına karşı en ağır yaptırımları uygulayanlardır. Tüm etkileşim yollarını kapattılar ve ülkemize baskı yapmak için her türlü aracı kullandılar.' diye konuştu. Trump'a hitaben, 'Gerçekten müzakere istiyorsanız, neden bu düşmanca politikalarınızdan vazgeçmiyorsunuz?' diyen Pezeşkiyan, 'Biz konuşmayacağız, müzakere etmeyeceğiz demiyoruz ama Trump bize bütün yaptırımları uygulayıp sonra da diyalogdan bahsedemez.' ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan, düşmanların İran'ı bölgede izole etmeye çalıştığını söyleyerek, 'Tüm komşularımızla kardeşçe ilişkilerimiz var ve bu ilişkileri güçlendireceğiz. Bölgedeki tüm ülkeler bizim kardeşimiz ve dostumuzdur ve düşmanlarımızın ayrıştırıcı politikalarının ilişkilerimizi etkilemesine izin vermeyeceğiz.' şeklinde konuştu.Öte yandan İsrail basınına konuşan İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İran'ın nükleer tesislerine saldırma kapasitesine ulaştığını ancak saldırı için ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile gerçekleştireceği temasların sonucunu beklediklerini söyledi.Yetkililer, Trump'ın İran'a nükleer anlaşmaya varmak için ne kadar süre tanıyacağını belirtmezken İsrai gazetesi Jerusalem Post, saldırının 'Önümüzdeki aylarda' gerçekleşebileceğini savundu.