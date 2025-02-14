Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı
Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakan eylemciye bir adam saldırdı. Kur'an-ı Kerim'i yakan şahıs saldırgan tarafından tekme tokat dövüldü..
İngiltere'de alçak provokasyon..
Dün öğleden sonra Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir eylemci Kur'an-ı Kerim yaktı..
Olay cep telefonu kamerasına yansırken, Kur'an-ı Kerim'i yakan eylemciye ise bıçaklı bir adam saldırdı.
EYLEMCİYİ DÖVÜP YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde eylemciyi tekme tokat döven adamın elindeki kitabı alarak eylemciye tükürdüğü görüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, yetkililer saldırı amaçlı silah bulundurma ve ağır yaralama şüphesiyle eylemciyi döven adamı gözaltına aldıklarını duyurdu..
Dün öğleden sonra Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir eylemci Kur'an-ı Kerim yaktı..
Olay cep telefonu kamerasına yansırken, Kur'an-ı Kerim'i yakan eylemciye ise bıçaklı bir adam saldırdı.
EYLEMCİYİ DÖVÜP YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde eylemciyi tekme tokat döven adamın elindeki kitabı alarak eylemciye tükürdüğü görüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, yetkililer saldırı amaçlı silah bulundurma ve ağır yaralama şüphesiyle eylemciyi döven adamı gözaltına aldıklarını duyurdu..