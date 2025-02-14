Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı

İngiltere'de alçak provokasyon..Dün öğleden sonra Londra'daki Türk Konsolosluğu önünde bir eylemci Kur'an-ı Kerim yaktı..Olay cep telefonu kamerasına yansırken, Kur'an-ı Kerim'i yakan eylemciye ise bıçaklı bir adam saldırdı.Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde eylemciyi tekme tokat döven adamın elindeki kitabı alarak eylemciye tükürdüğü görüldü.Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, yetkililer saldırı amaçlı silah bulundurma ve ağır yaralama şüphesiyle eylemciyi döven adamı gözaltına aldıklarını duyurdu..