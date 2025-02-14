Devlet açıkladı: Bu köylere yerleşene 380 bin TL destek

Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofia Zacharaki, Evros'un demografik büyümesini desteklemeyi amaçlayan bir yasa değişikliğini Parlamento'ya sundu.Düzenleme, Soufli, Orestiada ve Didymoteicho belediyelerine kalıcı olarak yerleşmeyi seçen ailelere mali yardım sağlıyor.parlamento genel kurulunda kabul edilmesi beklenen değişikliğe göre, programdan yararlananlar arasında hem tek kişilik hem de çok kişilik haneler yer alıyor.Mali yardım şu şekilde yapılandırılmıştır:Nüfusu 500'e kadar olan köylere yerleşen hanelere 10.000 Avro.Nüfusu 500'den fazla olan köylere yerleşen haneler için 6.000 avro, küçük çocuk başına 1.000 avro ek olmak üzere toplam 10.000 avro.Evros'a yönelik bu girişim, bölgenin demografisini, kalkınmasını ve yeniden inşasını desteklemeyi amaçlıyor.