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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı

Kent genelinde jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheliyi yakaladı.

Ekleme: 13.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:39 / Editör: Edin Uslu
Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı
Mersin'de zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Tarsus, Silifke, Mut ve Anamur ilçelerinde 6 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda; 50 gram metamfetamin, 30 gram UC maddesi, 8 gram kubar esrar 54 adet uyuşturucu hap, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 65 fişek ile 37 bin 850 TL ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı