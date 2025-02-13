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Gaziantep'de deprem! Kandilli verileri açıkladı

Gaziantep'te 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre; depremi yerin 9 km altında gerçekleşti.

Ekleme: 13.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:34 / Editör: Fehmi Öztürk
Gaziantep'de deprem! Kandilli verileri açıkladıKandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Gaziantep'te 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; deprem yerin 9 km altında meydana geldi.

Kandilli'nin verileri şu şekilde;

-Gaziantep

-13.02.2025, 11:18:11 TSİ

-Büyüklük: 3.0

-Derinlik: 9.7 km