Gaziantep'de deprem! Kandilli verileri açıkladı

Gaziantep'te 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre; depremi yerin 9 km altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Gaziantep'te 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; deprem yerin 9 km altında meydana geldi.-Gaziantep-13.02.2025, 11:18:11 TSİ-Büyüklük: 3.0-Derinlik: 9.7 km