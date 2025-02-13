Gaziantep'de deprem! Kandilli verileri açıkladı
Gaziantep'te 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre; depremi yerin 9 km altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Gaziantep'te 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; deprem yerin 9 km altında meydana geldi.
Kandilli'nin verileri şu şekilde;
-Gaziantep
-13.02.2025, 11:18:11 TSİ
-Büyüklük: 3.0
-Derinlik: 9.7 km
Kandilli'nin verileri şu şekilde;
-Gaziantep
-13.02.2025, 11:18:11 TSİ
-Büyüklük: 3.0
-Derinlik: 9.7 km