Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dünya gündeminde: “Büyük anlaşma imzalandı!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan , dün Endonezya'yı ziyaret etti. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan bir dizi anlaşmaya imza attı. Ziyaret kapsamında imzalanan askeri anlaşmalar dünya basınında gündem oldu.ABD merkezli Washington Post (WP), 'Endonezya ve Türkiye liderleri savunma ve ekonomik ilişkiler konusunda görüştü' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer verdi. Haberde, her iki ülkenin ekonomik ve savunma ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan çabalarına vurgu yapıldı.WP ayrıca, her iki liderin Filistin meselesine değindiğini ve iki devletli çözüm konusunda mutabık olduklarından bahsetti.Fransa merkezli France 24, 'Endonezya'dan Prabowo ve Türkiye'den Erdoğan ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştı' başlıklı manşetinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara dikkat çekti.Haberde, 'Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman çoğunluklu ülkeler arasındaki ticaret ve savunma ilişkilerini artırmak için çarşamba günü bir dizi anlaşma imzaladı. Bu anlaşmalar arasında, başkent Cakarta'ya 69 adet Türk SİHA'ları teslimatı da yer alıyor.' ifadeleri kullanıldı.France 24'ün, özellikle Endonezya'nın Türkiye'den satın alacağı Türk savunma sanayi ürünlerine geniş yer vermesi dikkatlerden kaçmadı. Haberde ayrıca, her iki ülkenin Filistinlilerin sadık destekçileri olduğu ve İsrail'i yüksek sesle eleştirdikleri bildirildi.Bir diğer Fransa merkezli RFI, Başkan Erdoğan ve Subianto'nun imzaladığı askeri anlaşmalar hakkında bir haber yaptı. Haberde anlaşmanın detaylarına değinilerek, 'Türk üretici Baykar ile Endonezyalı Republikorp şirketi, 60 adet Türk Bayraktar TB3 tipi SİHA ve füze taşıma kapasitesine sahip dokuz adet Akıncı orta-yüksek irtifa muharebe TİHA'sının teslimatı konusunda anlaştı.' ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, Akıncı TİHA'larının 1500 kilogram yük taşıyabildiğinden bahsedildi.Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyaretinin detaylarına yer verdi. Haberde, her iki ülkenin giderek daha da yakın ilişkiler geliştirdiğinin ve savunma iş birliği anlaşması imzaladıklarının altı çizildi.İngiltere merkezli Middle East Monitor (MEM), farklı bir bakış açısından bakarak Başkan Erdoğan ve Subianto'nun Filistin'e verdiği desteği vurguladı. MEM, 'Erdoğan, Türkiye ve Endonezya'nın Gazze'nin yeniden inşasında iş birliği yapacağını söyledi' başlıklı haberinde her iki liderin Filistin davasına olan bağlılığından bahsedildi.